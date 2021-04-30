Хабаровск, , 07:39 — REGNUM В Хабаровском крае 30 апреля в третий раз прошла патриотическая акция «Диктант Победы» — в этом году вопросы диктанта были посвящены первому году Великой Отечественной войны и юбилею великих советских полководцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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«Диктант Победы» написали школьники, студенты, ветераны, военнослужащие и все те, кто захотел проверить себя на знание исторических фактов.

Всего было 25 заданий, 20 вопросов на общую военно-историческую тематику и пять вопросов по региональной теме.

Очно работало 80 площадок: в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, в Бикинском, Нанайском, Комсомольском, Ванинском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, более 80 тыс. военнослужащих и юнармейцев приняли участие в акции«Диктант Победы». Более 700 площадок для сдачи диктанта были организованы на базе органов военного управления, соединений, воинских частей и образовательных учреждений Минобороны.