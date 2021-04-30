Москва, , 07:25 — REGNUM Директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт считает, что положение с трудовыми правами граждан в России находится на достаточно высоком уровне по сравнению с многими странами Европы. Об этом он рассказал в ходе работы круглого стола «День Труда. Труд и капитал в XXI веке», организованного в Москве. При этом, эксперт обратил внимание, что профсоюзы играют, скорее, ретроградную роль в новой конфигурации рынка труда с высокой долей самозанятости, платформенной занятости и так далее.

В отношении политических партий, спикер выразил обеспокоенность, что левые партии очень плохо отрабатывают эту тему и повестку в России: «Разрушенность левого политического фланга крайне деструктивна и крайне опасна, потому что она абсолютно не позволяет России адекватно отреагировать на те новые формы труда, которые, судя по миллионам людей, уже реально существуют в этой стране».

Руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП)Петр Кирьян, высказал мнение о предстоящих тенденциях по изменению трудовых отношений.

«Я думаю, что в ближайшие лет пять мы увидим два очень простых движения на рынке труда. Первое, мы будем видеть большую гибкость и с точки зрения работодателей, и с точки зрения компаний, которые будут вносить изменения именно в части трудовых договоров. Скорее всего, действительно, условия труда будут разные вставляться, уровень оплаты скорее всего будет комбинированный и так далее. Второе, скорее всего, мы будем иметь движение бизнеса и возможно каких-то профсоюзов или общественных движений по так называемым неохваченным группам. Если у нас существуют десятки тысяч людей, которые работают в секторе доставки, и сотни тысяч людей, которые работают в таксомоторе, пусть даже они самозанятые, а некоторые ИП, совершенно очевидно, что десять лет работать с нынешним уровнем гарантий, на нынешних условиях они не будут. То есть рано или поздно работодатели будут переходить на уровень определенных договоренностей, неважно по каким причинам, и тогда уже сами работодатели и политические партии, которые с ними взаимодействуют, по идее, должны также в трудовое законодательство вносить новые формы и модели прописанных трудовых отношений, именно, как отношений, а не как регулирование сверху некого набора социальных гарантий в виде отпуска, отпуска по болезни, отпуска по рождению ребенка и так далее», — заключил он.

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