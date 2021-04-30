Подгорица, , 07:32 — REGNUM Болгария и Черногория активизируют сотрудничество в части совершенствования знаний и получения необходимых навыков черногорской администрации в координации и планировании европейской политики, с целью достижения большей эффективности в процессе вступления в ЕС, а также ознакомления с обязательствами, ожидающими эту страну после самого вступления, заявила 29 апреля главный переговорщик с ЕС от Черногории Зорка Кордич на встрече с директором дипломатического Института Болгарии Таньо Михайловом. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.

Кордич указала, что для достижения ключевой стратегической цели необходимого членства в ЕС, несомненно, важно непрерывное совершенствование и обучение администрации на всех уровнях по обязательствам, которые подразумевает процесс вступления, чтобы обеспечить как оперативность, так и адекватную мотивацию в динамике выполнения обязательств.

Она обозначила приоритеты и планы правительства в переговорах с ЕС, указав на значимость и приверженность реформам, изложенным в главах 23 и 24 переговорного процесса. Она также отметила, что при новом подходе к переговорам, изложенным в новой методологии, образовался механизм более сильного политического управления расширением ЕС и более высокий акцент на политическом диалоге с государствами-членами ЕС.