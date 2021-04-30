Кемерово, , 07:23 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 30 апреля, за прошедшие сутки выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее было зафиксировано такое же число новых носителей коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Кемерово — 21, Новокузнецк — семь, Ленинск-Кузнецкий — пять, Осинники — пять, Березовский — четыре, Анжеро-Судженск — три, Междуреченск — три, Белово — два, Калтан — два, Киселевск — два, Прокопьевск — два, Юрга — два, Топкинский МО — два, Мыски — один, Мариинский МР — один, Тисульский МО — один, Юргинский МО — один», — уточняет региональный оперштаб. За это же время 57 пациентов выздоровели, один скончался.

Всего в Кузбассе выявлено 35 163 случая заражения коронавируса, 33 948 человек выздоровели, 665 пациентов скончались.