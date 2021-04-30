Москва, , 07:19 — REGNUM Президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров согласился с мнением участников круглого стола «День Труда. Труд и капитал в XXI веке», прошедшего в Москве, о высоком уровне защищенности трудовых прав россиян, объяснив его достаточно прогрессивным законодательством. Однако эксперт отметил проблему качества правоприменения: «По законодательству мы, действительно, опережаем многие страны в том, что стремимся, чтобы оно было более прогрессивным. Но есть такое понятие как «правоприменение». И в этом отношении закон может быть идеален, но правоприменение хромает. Так, например, трудовые права и свободы работников могут защищать трудовые инспекции, но они сейчас явно не дорабатывают».

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в ходе круглого стола озвучил две основные точки роста для российской реальности в отношении правоприменения трудового законодательства: эффективная работа профсоюзов и уровень оплаты труда.

«Наша страна оказалась главным мотором, который подарил миру стремление к социальному равенству. В планировании социального будущего нужно учитывать европейский опыт социального устройства и уровень оплаты труда, взяв за точку отсчета события 1917 года», — дополнил он.

Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин, рассказал о том, как партии пытались решить озвученные экспертами проблемы. Эксперт подробно прокомментировал текущие программы партий на предмет защиты прав трудящихся.

«На первом месте, безусловно, идет «Единая Россия» с такой значимой долей упоминаний слов «труд», «пенсия», «зарплаты». Грандиозный просто по значимости кусок посвящен в программе этой партии труду. Не менее значимая часть у «Справедливой России», что неудивительно, поскольку партия нацелена на социальную тематику. Очень хорошо продумана была программа у партии «Родина», достаточно хорошо партия «Новые люди» подошла к вопросу проработки этих вопросов в своей программе», — поделился он.

Эксперт также добавил, что среди двух стратегий защиты прав на труд — активной и пассивной, большинство партий предлагают пассивную. И только «Единая Россия», помимо пассивной стратегии использует и активную стратегию через создание рабочих мест. Реализацию именно этой программы, принятой перед прошлыми выборами в Госдуму, по всей видимости, и отмечают респонденты как высокие усилия партии в этом направлении.

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