Москва, 30 апреля 2021, 07:19 — REGNUM Президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров согласился с мнением участников круглого стола «День Труда. Труд и капитал в XXI веке», прошедшего в Москве, о высоком уровне защищенности трудовых прав россиян, объяснив его достаточно прогрессивным законодательством. Однако эксперт отметил проблему качества правоприменения: «По законодательству мы, действительно, опережаем многие страны в том, что стремимся, чтобы оно было более прогрессивным. Но есть такое понятие как «правоприменение». И в этом отношении закон может быть идеален, но правоприменение хромает. Так, например, трудовые права и свободы работников могут защищать трудовые инспекции, но они сейчас явно не дорабатывают».
Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в ходе круглого стола озвучил две основные точки роста для российской реальности в отношении правоприменения трудового законодательства: эффективная работа профсоюзов и уровень оплаты труда.
Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин, рассказал о том, как партии пытались решить озвученные экспертами проблемы. Эксперт подробно прокомментировал текущие программы партий на предмет защиты прав трудящихся.
Эксперт также добавил, что среди двух стратегий защиты прав на труд — активной и пассивной, большинство партий предлагают пассивную. И только «Единая Россия», помимо пассивной стратегии использует и активную стратегию через создание рабочих мест. Реализацию именно этой программы, принятой перед прошлыми выборами в Госдуму, по всей видимости, и отмечают респонденты как высокие усилия партии в этом направлении.
Читайте ранее: Эксперты ЭИСИ обсудили уровень защищенности трудовых прав граждан в России