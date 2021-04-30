Чебоксары, , 07:19 — REGNUM В Чебоксарах произошёл крупный пожар на территории промышленной зоны. Горел склад пиломатериалов, сообщается на сайте ГУ МЧС по Чувашии.

Пожар на складе в Чебоксарах 21.mchs.gov.ru

Информация о возгорании поступила в ведомство 29 апреля в 16:23, ЧП произошло в Чебоксарах по Канашскому шоссе, 7/1.

В ведомстве отмечают, что на момент прибытия пожарных горел металлический склад на площади 1000 кв. метров, в котором хранился пиломатериал.

В тушении участвовали 61 человек и 23 единицы техники, пожару был объявлен ранг № 2. Возгорание локализовали через час, в 17:16 час. Спасатели отмечают, что пострадавших нет.

Гори склад пиломатериалов 21.mchs.gov.ru

Всего за сутки в республике произошло четыре техногенных пожара. По данным ГКЧС Чувашии на 29 апреля, с начала года в республике зарегистрировано 522 пожара, его жертвами стали 49 человек, ещё 15 человек получили ранения. Материальный ущерб оценивается в 8 млн рублей.