Москва, , 07:15 — REGNUM В Москве на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня» ведущие российские эксперты приняли участие в круглом столе ЭИСИ на тему: «День Труда. Труд и капитал в XXI веке». Эксперты обсудили, какие позиции занимает Россия среди стран мира по защите труда и роль социально-политических институтов в защите трудовых прав. Модератором встречи выступила руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

Михаил Мамонов, руководитель практики политического анализа ВЦИОМ, представил социологические данные по защищенности трудовых прав россиян. 51% опрошенных видит именно государство основным защитником трудовых прав граждан. Это во многом связно с отмиранием профсоюзов, которые в недостаточной мере выполняют свои задачи. Работа профсоюзов оценивается респондентами как малоэффективная — так считает 53% населения. Только 17% граждан сталкивались с какими-либо нарушениями трудовых прав в России за последние пять лет. Подавляющее большинство респондентов (82%) считает самым значимым в защите права на труд — создание новых рабочих мест. По мнению эксперта, это создает конкуренцию работодателей в борьбе за работников и соответственно — лучшие условия. По мнению респондентов, среди политических партия именно «Единая Россия» уделяет наибольшее внимание трудовым вопросам и, прежде всего, именно созданию рабочих мест.

Екатерина Соколова, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ, представила доклад о мировых тенденциях правового положения трудящихся и рассказала о высоких позициях России в различных мировых рейтингах по защите трудовых прав. Так, например, по данным индекса трудовых прав Центра исследования труда за 2020 Россия относится к категории стран «разумной доступности достойного труда», по многим показателям обойдя такие страны как США, Великобританию, Францию и Австралию. Справедливости ради, стоит отметить, что России, набравшей в среднем 80 баллов по всем показателям, не хватает всего лишь 0,5 баллов, чтобы войти во вторую группу стран с «близким к достойному труду» условиям. Россия заняла лучшее положение в мире по защите материнства на работе, регулированию рабочего времени, социальной защите работников и безопасности труда. Международная организация труда (ООН) также оценивает частоту нарушений трудовых прав в России как умеренную. По данным организации, в России в этом плане дела обстоят лучше, чем в тех же США, Восточной Европе, большей части Азии и Латинской Америки. Что подтверждается и данными социологии о достаточно небольшой доле людей, которые сталкивались с нарушениями трудовых прав на практике. Это также может быть связано с недостаточно частым обращением в суды, трудовые инспекции и к профсоюзам по проблемным вопросам. Эксперт также отметила, что пандемии в меньшей степени затронула трудовые ресурсы в России, чем в среднем по миру.