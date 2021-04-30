Севастополь, , 07:15 — REGNUM Флагман Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России гвардейский ракетный крейсер «Москва» успешно поразил ракетой «Вулкан» главного ракетного комплекса «Базальт» цель, имитирующую корабль условного противника. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба флота.

Ракетную стрельбу в акватории Чёрного моря комплексом «Базальт» крейсер выполнил «впервые в новейшей». Морской щит-мишень, имитирующий корабль условного противника, оказался успешно поражён на дистанции 30 километров.

«Флагман вводится в состав сил постоянной готовности, готов к выполнению поставленных задач», — приводятся в сообщении слова командующего Черноморским флотом вице-адмирала Игоря Осипова

Отмечается, что экипаж крейсера «Москва», который вышел в море 29 апреля, уже провёл совместно с морской авиацией флота учения по противовоздушной обороне.

Справка ИА REGNUM: флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» вышел на боевые стрельбы в Чёрное море во время отправки туда патрульного корабля США.

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