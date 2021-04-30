Сеул, , 07:13 — REGNUM Власти Южной Кореи решили продлить карантинные ограничения, введенные в стране из-за пандемии коронавирусной инфекции, еще на три недели, сообщает агентство Рёнхап.

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Сообщается, что высокий уровень предосторожности, включающий в себя строгий режим социального дистанцирования, продлевается в республике до 23 мая. Также в стране запрещаются собрания людей числом более пяти человек. Такими мерами южнокорейские власти пытаются ограничить распространение COVID-19, а также отследить новые очаги инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, за 29 апреля в Южной Корее выявили 661 случай заражения коронавирусом нового типа. Отмечалось, что в республике фиксируется снижение заболеваемости COVID-19 в течение трех последних дней.

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