Челябинск, , 07:12 — REGNUM Житель Челябинска отправится в колонию общего режима за хищение денег с банковского счета. Приговор вынес Металлургический райсуд, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд выяснил, что в июне 2020 года этот гражданин проник в садовый домик и похитил портмоне владелицы с 2,5 тыс. рублей, мобильный телефон и банковскую карту. А затем с помощью карты он совершил ряд покупок в разных магазинах Челябинска.

Общий размер ущерба женщине превысил 6 тыс. рублей. Суд назначил гражданину 3 года и 6 месяцев заключения.