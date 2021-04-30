Белград, , 07:17 — REGNUM Министры внутренних дел Сербии и Австрии Александр Вулин и Карл Нехамер подписали 29 апреля соглашение о сотрудничестве в чрезвычайных ситуациях и объявили об усилении сотрудничества в борьбе с организованной преступностью, терроризмом и нелегальной миграцией. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил, что он сделает все возможное, чтобы обеспечить безопасность сербских границ и сократить число нелегальных мигрантов на территории Сербии.

«Сербия не является и не станет стоянкой для мигрантов, и это самая большая помощь, которую мы можем оказать Австрии в ее борьбе с последствиями миграционного кризиса», — отметил Вулин.

Нехамер подчеркнул, что важно развивать сотрудничество в области разведки, особенно в борьбе с терроризмом, а также взаимодействовать с криминальной полицией в борьбе с организованной преступностью.