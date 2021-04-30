Оренбург, , 07:08 — REGNUM В Оренбургской области учреждена медаль «Дети войны». Соответствующий указ завизирован губернатором Денисом Паслером, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Медаль учреждается в целях сохранения исторической памяти. Право на ее получение имеют жители Оренбургской области, рожденные с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года», — говорится в сообщении.

На аверсе медали будет изображен памятник «Дети войны». Он расположен в парке имени Леонида Гуськова на территории Оренбурга.

Добавим, ранее к депутатам с просьбой о введении медали «Дети войны» в регионе обращался Центр обращений граждан «Дети войны». Инициативу поддержал Денис Паслер.

Стоит отметить, в Оренбуржье проживает свыше 90 тысяч человек, рожденных в 1927—1945 годах.