Москва, , 07:07 — REGNUM Арбитраж Москвы взыскал с Минобороны России в пользу АО «Главное управление обустройства войск» многомиллионный долг. Решение может быть обжаловано в течение месяца путём подачи апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM.

Судья Вольская взыскала с министерства в пользу истца задолженность в размере 17 332 743 рублей 88 копеек, а также расходы по оплате госпошлины — 106 664 рубля.

Напомним, между министерством и управлением, которое работает в сфере строительства и проектирования разных объектов, есть более 20 судебных разбирательств. Часть из них уже рассмотрена, а часть ожидает очереди. Например, 2 июня судья рассмотрит иск Минобороны к АО о взыскании 284 975 784,82 рубля.