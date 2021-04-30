30 апреля 2021 | Время чтения 9 мин

В экономической столице Югры, в Сургуте, разразился на этой неделе жуткий театральный скандал с гулким федеральным эхом. А всё потому, что основатель и бессменный директор Сургутского музыкально-драматического театра Тамара Лычкатая отказывается покидать пост. Она закрывает кабинет, чтобы не подписывать приказ об увольнении, надевает клоунскую маску и вещает в своём Instagram-аккаунте, что у неё «есть шанс вернуться к себе в театр со щитом, и, поверьте, шанс не от фонаря».

Елена Миронова, , 10:02 — REGNUM В экономической столице Югры, в Сургуте, разразился на этой неделе жуткий театральный скандал с гулким федеральным эхом. А всё потому, что основатель и бессменный директор Сургутского музыкально-драматического театра заслуженный работник культуры России, кандидат педагогических наук Тамара Лычкатая отказывается покидать пост. Она закрывает кабинет, чтобы не подписывать приказ об увольнении, надевает клоунскую маску и вещает в своём Instagram-аккаунте, что у неё «есть шанс вернуться к себе в театр со щитом, и, поверьте, шанс не от фонаря».

Рейнольдс Джошуа. Сара Сиддонс в образе музы Трагедии. 1783

Деньги против творца

Длинные, на несколько страниц, письма, петиции и обращения от культурной общественности Сургута и сотрудников театра сочиняются с весны 2020 года, летя в направлении губернатора ХМАО Натальи Комаровой и в инстанции выше в защиту директорского кресла уникальной Тамары Лычкатой. Наблюдающие за противостоянием руководителя Сургутского музыкального драматического театра с директором регионального департамента культуры Артуром Латыповым пребывают в растерянности. Мнения полярные — либо «за», либо «против». Одни спрашивают «где деньги?», вторые кричат «искусство бесценно» и «руки прочь от творца». Третьего не дано. Ситуация знакомая. Но если имя Кирилла Серебренникова сперва прославили его работы, а потом разразился скандал с хищениями бюджетных денег, то имя Тамары Лычкатой прогремело на всю страну исключительно из-за скандала собственного сочинения.

По мнению директора департамента культуры ХМАО Артура Латыпова, ситуация с надуманным, на его взгляд, конфликтом стала развиваться из-за его требований к порядку, законности и ориентации на результат. И начало скандалу положили приказы департамента культуры о стимулирующих выплатах руководителям учреждений, набравших по результатам независимой оценки самые высокие баллы.

Директор департамента культуры ХМАО Артур Латыпов Цитата из видео на YouTube

Согласно рейтингу Минкульта субъектов Российской Федерации по показателю «Численность зрителей в расчёте на один театр» за 2017−2019 годы, Югра находится на 71-м месте из 82 возможных (в трёх субъектах РФ театры отсутствуют). На первом месте находится Тюменская область. И вполне заслуженно. Ибо поход на новый спектакль драматического театра для современного тюменца также естественен, как поход в кино на мировую премьеру. В Тюмени воспитана среда театралов. Мало того, на премьеры тюменской драмы специально приезжают люди из Екатеринбурга, Кургана, Омска, Перми, то есть из областных центров, где есть своя культурная среда и свои сильные театры.

И если смотреть навскидку, то при одинаковой численности населения в Тюменской области и в Югре и при аналогичном финансировании пропасть между тюменской драмой и сургутской — огромна. И как полагает Артур Латыпов, и он об этом написал в своём Instagram-аккаунте, кто-то может посчитать стабильно 71-е место по стране в течение трёх лет устойчивостью, но он видит в этом стагнацию. В Сургутском музыкально-драматическом театре (СМДТ) бюджет увеличился на 36%, а показатель посещаемости ушёл в минус. «У единственного театра в регионе!» — подчёркивает Латыпов.

«Ещё печальней наблюдать, что в 2019 году показатель численности зрителей наших театров упал на одну тысячу, несмотря на все федеральные и окружные поддержки, оказанные учреждениям в рамках Года театра. Но при этом стоит отметить, что есть эффективные руководители, нацеленные на результат, а существуют и те, которые не готовы работать в команде для достижения общей цели», — сообщил Латыпов.

Конечно, это большой такой булыжник в сторону Тамары Лычкатой и её авторского театра на бюджетные деньги. Ибо, как пишут сами сургутяне в социальных сетях, в СМДТ ходят лишь те, у кого совпадают вкусы с бессменной, неповторимой и заслуженной 72-летней гранд-дамой. Там труппа собрана под неё, на руководящих должностях тоже её родственники, ставится лишь то, что её устраивает.

Почему зритель мимо кассы?

После обоснования новых требований эффективности в Тамару Лычкатую буквально вселился мелкий бес. У неё в сети появился Instagram-аккаунт. В своих постах она отказала Латыпову в причастности к культуре и начала долбить директора департамента за молодость, некомпетентность, бюрократический подход, прикрываясь пафосом признанного от Москвы до самых до окраин творца с опытом зарубежных гастролей. Почему в театр великой Лычкатой зрители не идут? На этот вопрос она в своём Instagram-аккаунте не отвечает. Отметим, что нового директора департамента культуры в Югре выбирали в 2019 году по особой методе — через общественное обсуждение и всенародное голосование. Унижая Латыпова, отказывая ему в «багаже интеллекта», госпожа Лычкатая фактически ставит под сомнение выбор земляков.

«Есть Примадонна и все остальные людишки, которые не доросли до её гениальности», — иронизирует один из сургутян в сети.

Тамара Лычкатая Цитата из видео на YouTube

Война войной, но почему мало рекламы СМДТ, мало прессы о постановках, спрашивают сургутяне в соцсетях. В пресловутой Тюмени, которую ставит в пример Латыпов, флаеры с рекламой новых постановок театров раздаются на улицах и в торговых центрах. Почему этого нет в Сургуте, в нефтяной столице России? Сказки про отсутствие финансирования здесь не прокатят — его в избытке. В одном из комментариев пишут о стоимости одной постановки в СМДТ в 10 млн рублей. Насколько это соответствует истине? Чиновники и Лычкатая в данном моменте единодушны и не афишируют объём финансовых вливаний в театр. Вероятно, чтобы не шокировать налогоплательщиков, игнорирующих шорох кулис СМДТ. И если это правда, то с бессменным руководителем театра с космическими затратами и нулевой отдачей на выходе давно пора было распрощаться.

«Подозреваю, она, королева эксцентрики и генерал деспотизма, при всей своей любви к «обожательству» себя, любимой, другого исхода даже не рассматривала… Диктатор сам взошел на голгофу. Мог бы сидеть на троне в своих цветах и грамотах и радостно дрыгать ножками», — прокомментировал театральный скандал основатель «СИА-Пресс» Тарас Самборский.

«Остаётся огромный стресс»

Самое удручающее в сургутском театральном скандале — это ОМОН и обыски в СМДТ. Артур Латыпов в интервью «СИА-Пресс» 29 апреля заявил, что был не в курсе действий силовиков и сам не ожидал такой реакции правоохранительных органов на ведомственную проверку, которая выявила массу нарушений.

«Нарушение антикоррупционного законодательства выразилось в том числе в заключении договоров, имеющих признаки сомнительной сделки, в неурегулировании конфликта интересов (наём родственников на руководящие должности), в сокрытии доходов руководителем бюджетного учреждения, а также в заключении договоров на выполнение работ и поставку товаров с аффилированными лицами», — доложили в депкультуры Югры итоги ревизии.

Обыск sempsons

Результаты проверки были направлены в правоохранительные органы для дальнейшего процессуального решения. И в театр нагрянули с обысками.

«23 апреля с 9 до 15 часов в здании театра работал ОМОН. Правда, сначала мы подумали, что это теракт. Неизвестные люди в форме согнали сотрудников театра — актеров, швей, менеджеров, монтировщиков и других — в зрительный зал, где мы провели пять часов. Забрали телефоны, далеко не сразу дали доступ к воде, в сопровождении позволяли посещать туалет. Наших коллег, кого в это время допрашивали в театре (это мы узнали потом), морально прессинговали. Никаких объяснений происходящего мы не получали. В общем, как акция устрашения эта операция вполне удалась. Для многих, особенно пожилых и юных членов коллектива, это было и остается огромным стрессом», — так описали обыски сотрудники Сургутского музыкально-драматического театра изданию «Фактология».

Обыски прошли и на квартире у руководителя театра.

«Не скрою, встреча с Росгвардией в полной экипировке в 7:50 утра в собственной квартире производит неожиданное впечатление», — написала Лычкатая в своём Instagram-аккаунте и тут же задаёт вопрос Латыпову про его образование.

То есть у человека в квартире всё верх дном переворачивают, а её заботит, почему Артур Латыпов сменил академию искусств на экономический вуз. Нет слов — занавес.

На данный момент возбуждено уголовное дело против племянника и заместителя директора СМДТ — Александра Лычкатого. Его обвиняют во взятке в 50 тыс. рублей от представителя фирмы-подрядчика, которая, кстати, как уверяют в СМДТ, должна выплатить театру два миллиона рублей по решению суда. Сургутяне в соцсетях подняли силовиков на смех за ничтожность вменяемой суммы, по меркам Югры, где в дебрях долгостроев растворяются миллиарды рублей, назвав её мизерной. В социальных сетях высказали предположение о нарочитости смехотворного обвинения как формы предупреждения творцам Лычкатым о более серьёзных последствиях их борьбы за кресла руководителей. Но и это не поможет, ибо примадонна вошла во вкус и продолжает свою разрушительную деятельность.

Новые задачи и ремонт

«Странное совпадение, говорят, что сегодняшний день — Иудин день по православному календарю. Наверное, это так. Именно в этот день коллективу нашего театра представили нового директора», — продолжает в своём репертуаре неугомонная Тамара Лычкатая писать в Instagram.

Сцена Сургутского театра

Светлану Астраханцеву коллективу СМДТ в качестве директора представили 28 апреля. В коллективе её знают как хореографа-постановщика ряда спектаклей. Регалий новому директору и опыта работы с зарубежными и известными российскими коллегами тоже не занимать. Коллективу поставили задачу роста посещаемости, организации новых постановок, гастролей по региону и за его пределами. Артур Латыпов пообещал обдумать и согласовать с депутатами думы ХМАО просьбу о ремонте здания театра, на который требуется 300 млн рублей.

«Нужен новый Сургутский драматический театр. Нужно набрать новую труппу. Произвести перезагрузку всей театральной жизни Сургута. И начать с чистого листа. Пригласить ведущих театральных режиссеров. Пригласить ведущих актёров в труппу. Потому как СМДТ в последнее время потускнел, нет креатива и зрительского интереса. А нахождение здания на задворках города — это позор для властей. Сургут достоин современного здания театра, и чтобы в нем могли гастролировать ведущие театры страны и мира», — пишет в комментариях пользователь Alkonowa1ow.

И в пример ставится не передовая Тюмень, а Когалым, где глава «Лукойла» Вагит Алекперов пишет свою театральную историю. Причём весьма специфично — там открылся филиал московского Академического Малого театра, а труппу набирают из Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина. В Когалыме играют как актёры основного состава Малого театра, так и начинающие.

«Алекперов сразу выделил 17 квартир для актёров и зарплату нехилую положил. Кто откажется от такого предложения?» — пишет Alkonowa1ow, продолжая вопрошать, почему в более обеспеченном и гуще населённом Сургуте все зациклились на мании величия Лычкатой и её семейства.

Отметим, что Сургутский музыкально-драматический театр 9 мая выступает на сцене Театра российской армии в Москве с постановкой «Имена на поверке» по произведениям молодых поэтов, погибших в годы Великой Отечественной войны. С этим спектаклем актёры СМДТ объехали 16 городов России и Европейского союза. У зрителей есть возможность сделать вывод, надобно ли «перезагружать» сургутский театр или достаточно бессменному руководителю разжать зубы, впившиеся в кресло, без реваншей и сатисфакций сжечь примадонну в себе, проявив здравый смысл.