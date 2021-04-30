Елена Миронова, 30 апреля 2021, 10:02 — REGNUM В экономической столице Югры, в Сургуте, разразился на этой неделе жуткий театральный скандал с гулким федеральным эхом. А всё потому, что основатель и бессменный директор Сургутского музыкально-драматического театра заслуженный работник культуры России, кандидат педагогических наук Тамара Лычкатая отказывается покидать пост. Она закрывает кабинет, чтобы не подписывать приказ об увольнении, надевает клоунскую маску и вещает в своём Instagram-аккаунте, что у неё «есть шанс вернуться к себе в театр со щитом, и, поверьте, шанс не от фонаря».
Деньги против творца
Длинные, на несколько страниц, письма, петиции и обращения от культурной общественности Сургута и сотрудников театра сочиняются с весны 2020 года, летя в направлении губернатора ХМАО Натальи Комаровой и в инстанции выше в защиту директорского кресла уникальной Тамары Лычкатой. Наблюдающие за противостоянием руководителя Сургутского музыкального драматического театра с директором регионального департамента культуры Артуром Латыповым пребывают в растерянности. Мнения полярные — либо «за», либо «против». Одни спрашивают «где деньги?», вторые кричат «искусство бесценно» и «руки прочь от творца». Третьего не дано. Ситуация знакомая. Но если имя Кирилла Серебренникова сперва прославили его работы, а потом разразился скандал с хищениями бюджетных денег, то имя Тамары Лычкатой прогремело на всю страну исключительно из-за скандала собственного сочинения.
По мнению директора департамента культуры ХМАО Артура Латыпова, ситуация с надуманным, на его взгляд, конфликтом стала развиваться из-за его требований к порядку, законности и ориентации на результат. И начало скандалу положили приказы департамента культуры о стимулирующих выплатах руководителям учреждений, набравших по результатам независимой оценки самые высокие баллы.
Согласно рейтингу Минкульта субъектов Российской Федерации по показателю «Численность зрителей в расчёте на один театр» за 2017−2019 годы, Югра находится на 71-м месте из 82 возможных (в трёх субъектах РФ театры отсутствуют). На первом месте находится Тюменская область. И вполне заслуженно. Ибо поход на новый спектакль драматического театра для современного тюменца также естественен, как поход в кино на мировую премьеру. В Тюмени воспитана среда театралов. Мало того, на премьеры тюменской драмы специально приезжают люди из Екатеринбурга, Кургана, Омска, Перми, то есть из областных центров, где есть своя культурная среда и свои сильные театры.
И если смотреть навскидку, то при одинаковой численности населения в Тюменской области и в Югре и при аналогичном финансировании пропасть между тюменской драмой и сургутской — огромна. И как полагает Артур Латыпов, и он об этом написал в своём Instagram-аккаунте, кто-то может посчитать стабильно 71-е место по стране в течение трёх лет устойчивостью, но он видит в этом стагнацию. В Сургутском музыкально-драматическом театре (СМДТ) бюджет увеличился на 36%, а показатель посещаемости ушёл в минус. «У единственного театра в регионе!» — подчёркивает Латыпов.
«Ещё печальней наблюдать, что в 2019 году показатель численности зрителей наших театров упал на одну тысячу, несмотря на все федеральные и окружные поддержки, оказанные учреждениям в рамках Года театра. Но при этом стоит отметить, что есть эффективные руководители, нацеленные на результат, а существуют и те, которые не готовы работать в команде для достижения общей цели», — сообщил Латыпов.
Конечно, это большой такой булыжник в сторону Тамары Лычкатой и её авторского театра на бюджетные деньги. Ибо, как пишут сами сургутяне в социальных сетях, в СМДТ ходят лишь те, у кого совпадают вкусы с бессменной, неповторимой и заслуженной 72-летней гранд-дамой. Там труппа собрана под неё, на руководящих должностях тоже её родственники, ставится лишь то, что её устраивает.
Почему зритель мимо кассы?
После обоснования новых требований эффективности в Тамару Лычкатую буквально вселился мелкий бес. У неё в сети появился Instagram-аккаунт. В своих постах она отказала Латыпову в причастности к культуре и начала долбить директора департамента за молодость, некомпетентность, бюрократический подход, прикрываясь пафосом признанного от Москвы до самых до окраин творца с опытом зарубежных гастролей. Почему в театр великой Лычкатой зрители не идут? На этот вопрос она в своём Instagram-аккаунте не отвечает. Отметим, что нового директора департамента культуры в Югре выбирали в 2019 году по особой методе — через общественное обсуждение и всенародное голосование. Унижая Латыпова, отказывая ему в «багаже интеллекта», госпожа Лычкатая фактически ставит под сомнение выбор земляков.
«Есть Примадонна и все остальные людишки, которые не доросли до её гениальности», — иронизирует один из сургутян в сети.
Война войной, но почему мало рекламы СМДТ, мало прессы о постановках, спрашивают сургутяне в соцсетях. В пресловутой Тюмени, которую ставит в пример Латыпов, флаеры с рекламой новых постановок театров раздаются на улицах и в торговых центрах. Почему этого нет в Сургуте, в нефтяной столице России? Сказки про отсутствие финансирования здесь не прокатят — его в избытке. В одном из комментариев пишут о стоимости одной постановки в СМДТ в 10 млн рублей. Насколько это соответствует истине? Чиновники и Лычкатая в данном моменте единодушны и не афишируют объём финансовых вливаний в театр. Вероятно, чтобы не шокировать налогоплательщиков, игнорирующих шорох кулис СМДТ. И если это правда, то с бессменным руководителем театра с космическими затратами и нулевой отдачей на выходе давно пора было распрощаться.
«Подозреваю, она, королева эксцентрики и генерал деспотизма, при всей своей любви к «обожательству» себя, любимой, другого исхода даже не рассматривала… Диктатор сам взошел на голгофу. Мог бы сидеть на троне в своих цветах и грамотах и радостно дрыгать ножками», — прокомментировал театральный скандал основатель «СИА-Пресс» Тарас Самборский.
«Остаётся огромный стресс»
Самое удручающее в сургутском театральном скандале — это ОМОН и обыски в СМДТ. Артур Латыпов в интервью «СИА-Пресс» 29 апреля заявил, что был не в курсе действий силовиков и сам не ожидал такой реакции правоохранительных органов на ведомственную проверку, которая выявила массу нарушений.
«Нарушение антикоррупционного законодательства выразилось в том числе в заключении договоров, имеющих признаки сомнительной сделки, в неурегулировании конфликта интересов (наём родственников на руководящие должности), в сокрытии доходов руководителем бюджетного учреждения, а также в заключении договоров на выполнение работ и поставку товаров с аффилированными лицами», — доложили в депкультуры Югры итоги ревизии.
Результаты проверки были направлены в правоохранительные органы для дальнейшего процессуального решения. И в театр нагрянули с обысками.
«23 апреля с 9 до 15 часов в здании театра работал ОМОН. Правда, сначала мы подумали, что это теракт. Неизвестные люди в форме согнали сотрудников театра — актеров, швей, менеджеров, монтировщиков и других — в зрительный зал, где мы провели пять часов. Забрали телефоны, далеко не сразу дали доступ к воде, в сопровождении позволяли посещать туалет. Наших коллег, кого в это время допрашивали в театре (это мы узнали потом), морально прессинговали. Никаких объяснений происходящего мы не получали. В общем, как акция устрашения эта операция вполне удалась. Для многих, особенно пожилых и юных членов коллектива, это было и остается огромным стрессом», — так описали обыски сотрудники Сургутского музыкально-драматического театра изданию «Фактология».
Обыски прошли и на квартире у руководителя театра.
«Не скрою, встреча с Росгвардией в полной экипировке в 7:50 утра в собственной квартире производит неожиданное впечатление», — написала Лычкатая в своём Instagram-аккаунте и тут же задаёт вопрос Латыпову про его образование.
То есть у человека в квартире всё верх дном переворачивают, а её заботит, почему Артур Латыпов сменил академию искусств на экономический вуз. Нет слов — занавес.
На данный момент возбуждено уголовное дело против племянника и заместителя директора СМДТ — Александра Лычкатого. Его обвиняют во взятке в 50 тыс. рублей от представителя фирмы-подрядчика, которая, кстати, как уверяют в СМДТ, должна выплатить театру два миллиона рублей по решению суда. Сургутяне в соцсетях подняли силовиков на смех за ничтожность вменяемой суммы, по меркам Югры, где в дебрях долгостроев растворяются миллиарды рублей, назвав её мизерной. В социальных сетях высказали предположение о нарочитости смехотворного обвинения как формы предупреждения творцам Лычкатым о более серьёзных последствиях их борьбы за кресла руководителей. Но и это не поможет, ибо примадонна вошла во вкус и продолжает свою разрушительную деятельность.
Новые задачи и ремонт
«Странное совпадение, говорят, что сегодняшний день — Иудин день по православному календарю. Наверное, это так. Именно в этот день коллективу нашего театра представили нового директора», — продолжает в своём репертуаре неугомонная Тамара Лычкатая писать в Instagram.
Светлану Астраханцеву коллективу СМДТ в качестве директора представили 28 апреля. В коллективе её знают как хореографа-постановщика ряда спектаклей. Регалий новому директору и опыта работы с зарубежными и известными российскими коллегами тоже не занимать. Коллективу поставили задачу роста посещаемости, организации новых постановок, гастролей по региону и за его пределами. Артур Латыпов пообещал обдумать и согласовать с депутатами думы ХМАО просьбу о ремонте здания театра, на который требуется 300 млн рублей.
«Нужен новый Сургутский драматический театр. Нужно набрать новую труппу. Произвести перезагрузку всей театральной жизни Сургута. И начать с чистого листа. Пригласить ведущих театральных режиссеров. Пригласить ведущих актёров в труппу. Потому как СМДТ в последнее время потускнел, нет креатива и зрительского интереса. А нахождение здания на задворках города — это позор для властей. Сургут достоин современного здания театра, и чтобы в нем могли гастролировать ведущие театры страны и мира», — пишет в комментариях пользователь Alkonowa1ow.
И в пример ставится не передовая Тюмень, а Когалым, где глава «Лукойла» Вагит Алекперов пишет свою театральную историю. Причём весьма специфично — там открылся филиал московского Академического Малого театра, а труппу набирают из Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина. В Когалыме играют как актёры основного состава Малого театра, так и начинающие.
«Алекперов сразу выделил 17 квартир для актёров и зарплату нехилую положил. Кто откажется от такого предложения?» — пишет Alkonowa1ow, продолжая вопрошать, почему в более обеспеченном и гуще населённом Сургуте все зациклились на мании величия Лычкатой и её семейства.
Отметим, что Сургутский музыкально-драматический театр 9 мая выступает на сцене Театра российской армии в Москве с постановкой «Имена на поверке» по произведениям молодых поэтов, погибших в годы Великой Отечественной войны. С этим спектаклем актёры СМДТ объехали 16 городов России и Европейского союза. У зрителей есть возможность сделать вывод, надобно ли «перезагружать» сургутский театр или достаточно бессменному руководителю разжать зубы, впившиеся в кресло, без реваншей и сатисфакций сжечь примадонну в себе, проявив здравый смысл.