Саратов, , 07:45 — REGNUM В Саратовской области Роспотребнадзор рекомендовал в храмах во время пасхальных богослужений использовать защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. По словам начальника отдела эпиднадзора управления Игоря Вяткина, риски заражения коронавирусом в предверии религиозных праздников возрастают.

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«Мы просим, конечно же, о соблюдении масочного режима и допуске в храмы определенного количества лиц, чтобы соблюсти меры социального дистанцирования» — заявил Вяткин.

Он также отметил, что жителям старше 65 лет и имеющим хронические заболевания стоит воздержаться от посещения храмов и отметить праздник в домашних условиях. На этом круг рекомендаций заканчивается, уточнил представитель ведомства.

Аналогичные рекомендации Роспотребнадзор направил в адрес наиболее многочисленных конфессий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове с 29 апреля по 2 мая пройдут пасхальные ярмарки по продаже соответствующей продукции к православному празднику.

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