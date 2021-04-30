Копейск, Челябинская область, , 07:05 — REGNUM В Челябинской области идёт проверка по факту гибели 12-летнего мальчика в карьере. Об этом сообщает пресс-служба челябинской облпрокуратуры.

В ходе проверки ведомство даст оценку обстоятельствам трагедии. Ход и результаты находятся в прокуратуре на контроле.

Как сообщало ИА REGNUM, ребёнок утонул в бывшей шахте в городе Копейске днём 29 апреля. Его семилетний брат поспешил за взрослыми, но когда они подоспели, было уже поздно. СКР ведёт проверку по факту ЧП.

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