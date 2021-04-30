Владивосток, , 07:05 — REGNUM Во Владивостоке по факту убийства трёх человек, мужчины и двоих детей, возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 апреля в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

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Семейная трагедия произошла накануне, 29 апреля, в квартире дома по улице Толстого. Полиция обнаружила тело 40-летнего мужчины и двух его 5-летних детей с признаками насильственной смерти — колото-резаными ранами.

Криминалисты работают на месте происшествия. Задержана подозреваемая в убийстве — супруга и мать погибших.

По сообщениям в соцсетях, убийца не просто зарезал детей, но ещё пытался отрезать им головы. Тела детей были упакованы в сумки.

Как сообщало ИА REGNUM, между супругами накануне трагедии произошла ссора — муж заявил о разводе, и о том, что детей заберёт с собой.

Погибшие мальчик и девочка были из тройни, ещё один ребёнок в момент убийства был в детском саду.

Возбуждено уголовное дело, назначены судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая экспертиза. Решается вопрос о мере пресечения подозреваемой.