Вашингтон, , 06:55 — REGNUM Члены Сената США от республиканской партии призвали провести расследование против экс-госсекретаря страны Джона Керри по подозрениям в передаче секретных сведений Ирану, передает телеканал Fox News.

В частности, 19 сенаторов-республиканцев призвали отстранить Керри от участия в Совете нацбезопасности при администрации президента США. Его подозревают в передаче главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу сведения о планах военных операций Израиля против иранских интересов.

При этом сам Керри опроверг эти обвинения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее действующий глава Госдепа США Энтони Блинкен назвал полной чушью обвинения против Керри. Он также выразил сожаление, что эти сведения начали использовать в политических целях.

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