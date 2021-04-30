Биробиджан, , 06:53 — REGNUM В Еврейской АО на 2022−2023 учебный год количество бюджетных мест в вузах увеличится на 52 и составит 435, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 апреля в правительстве региона.

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«Еврейская автономная область крайне заинтересована в молодых квалифицированных специалистах. Инициативная молодёжь с профильным образованием необходима как на действующие проекты по добыче полезных ископаемых, среди которых Кимкано-Сутарский ГОК, так и на новые производства, которые мы запустим в перспективе», — сказал губернатор области Ростислав Гольдштейн.

Все места будут выделены Приамурскому государственному университету им. Шолом-Алейхема: по программе бакалавриата — 291 место, на магистратуру — 141 место и три по аспирантским программам. Бюджетные места будут распределены по направлениям образование и педагогические науки, информатика и вычислительная техника, экономика и управление.

Как сообщало ИА REGNUM, для вузов в Татарии на 2022/2023 учебный год выделили 21 707 бюджетных мест. О результатах открытого публичного конкурса Минобрнауки РФ сообщил глава ведомства Валерий Фальков.