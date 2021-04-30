Абакан, 30 апреля, 2021, 06:51 — ИА Регнум. Город Абакан 30 апреля празднует 90-летие. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Хакасии.

R-19.ru Г. Абакан

30 апреля 1931 года Абакану присвоили статус города, он обрел своё нынешнее название.

Власти Хакасии поздравили абаканцев с Днём города.

Справка: ранее Абакан был селом под названием Усть-Абаканское. В настоящее время в городе проживают около 187 тысяч человек, его площадь — 112,38 кв. км.

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