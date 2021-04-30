Сеул, , 07:21 — REGNUM Рейтинг президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина упал до 29% — самого низкого уровня с момента его избрания в 2017 году. Это следует из итогов опроса общественного мнения, 30 апреля опубликованных социологическим бюро Gallup Korea.

Опрос, проведённый с 27 по 29 апреля среди репрезентативной выборки в одну тысячу граждан страны, показал, что уровень доверия к политике президента упал на два процентных пункта по сравнению с предшествующей неделей. Явное недовольство политикой Мун Чжэ Ина обозначили 60% респондентов. Ещё 11% не высказали определённого мнения.

Наибольшее недовольство у опрошенных вызывает провальная политика в сфере регулирования рынка недвижимости — об этом заявили 28% респондентов. Недовольство мерами по борьбе с пандемией COVID-19 выразили 17%. Недостаточными усилия власти по улучшению жизни граждан считаю 9% опрошенных.

При этом отмечается, что рейтинг правящей Демократической партии «Тобуро», наоборот, вырос на один процентный пункт и достиг 33%.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча главы Белого дома Джо Байдена и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина состоится 21 мая в Вашингтоне.

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