Берлин, , 06:44 — REGNUM Германия вряд ли начнет войну против России в случае вооруженного конфликта НАТО и РФ, считает обозреватель Вольфганг Мюнхау. Об этом он написал 29 апреля в статье для издания Handelsblatt.

По мнению журналиста, Берлин не выступит против Москвы, даже если российские войска войдут на территорию прибалтийских стран.

«Я не вижу совершенно никаких шансов, что Германия когда-нибудь примет участие в военной акции против России, даже если та вторгнется в Прибалтику», — высказался Мюнхау.

Мюнхау полагает, что Берлин не заинтересован в конфронтации. Он напомнил о высказывании президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера заявившего, что Германия должна «искупить вину» перед Россией «за варварские преступления нацистской оккупации».

Кроме того, обозреватель выразил мнение, что большинство немецких политиков, скорее всего, не поддержат вмешательство страны в конфликт. Он также считает, что устав НАТО о коллективной безопасности не смогут использовать мгновенно.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля обозреватель Конрад Высоцкий в статье для Gazeta Polska под названием «Ядерный план России. Сценарий войны с НАТО» представил свой прогноз о войне Североатлантического альянса и РФ.

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