Челябинск, , 06:38 — REGNUM Заксобрание Челябинской области утвердило отчёт об исполнении бюджета региона 2020 года. Решение было принято на очередном заседании законодательного органа.

Доходы в ушедшем году достигли отметки 198 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2019-м на 13%. Рост произошёл благодаря поддержке из федерального центра — Южный Урал получил 69,6 млрд рублей, почти в два раза больше, чем в 2019-м.

При этом уровень собственных поступлений в регионе упал. Размеры неналоговых и налоговых платежей снизились по сравнению с 2019 годом на 8,7 млрд рублей или на 6% и составили 127,7 млрд рублей.

Общая сумма расходов достигла на Южном Урале отметки 227,5 млрд рублей. Это на 29% больше, чем год назад.