Новосибирск, , 06:37 — REGNUM В Новосибирской области от коронавируса начали прививать бойцов студотрядов. Из 700 человек 300 уже сделали прививку первым компонентом вакцины «Спутник V». Об этом сообщил региональный минздрав.

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Руководитель Новосибирского регионального штаба Леонид Кириенко напомнил, что иммунизация добровольная. Однако вакцинироваться пожелали практически все бойцы.

«Мы понимаем, с одной стороны, необходимость прививки, чтобы летний трудовой семестр у нас прошёл полноценно, без больничных и карантина, с другой стороны, как важно не подвергать опасности и себя, и окружающих», — подчеркнул он.

Новосибирские студенты в этом году летнюю практику будут проходить в составе строительных, сервисных, сельскохозяйственных и медицинских студотрядов, работать проводниками на железной дороге, вожатыми в летних лагерях.