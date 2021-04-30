Галилея, , 06:36 — REGNUM Более 40 человек погибли, 44 находятся в критическом состоянии после давки и обрушения конструкций во время праздника Лаг Баомер на горе Мерон в Израиле. Праздничное собрание было самым большим со времени вспышки коронавируса, передает Jerusalem Post 30 апреля.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал случившееся «тяжелой катастрофой».По данным службы скорой помощи, на место происшествия вызваны десятки машин и шесть вертолетов для эвакуации раненых. Среди погибших есть маленькие дети. На месте происшествия создан полевой госпиталь. Израильская полиция и солдаты ЦАХАЛа работают над эвакуацией пострадавших и выводом толпы с места происшествия. Телефонная связь на месте трагедии прервалась, когда тысячи людей попытались связаться с членами семьи и экстренными службами.

Люди пришли на торжества в восторге от того, что они наконец-то могут отмечать этот веселый праздник, как раньше, после года борьбы с инфекцией. По словам одного из свидетелей, «радость превратилась в скорбь, великий свет превратился в глубокую тьму». Израильская полиция начала расследование.