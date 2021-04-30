Владивосток, , 06:39 — REGNUM В Приморье в 2021 году планируют собрать не менее 6 тыс. тонн таежного меда — пчеловоды уже приступили к подготовке пчелосемей к медосбору, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Всего в Приморье насчитывается 70 тыс. пчелосемей. Главный медосбор начнётся в середине лета, когда зацветут липа и полевые цветы.

Часть экологически чистого мёда отправят на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Добавим, зимой пчеловодческий союз Приморского края совместно с Центром развития экспорта обучил пчеловодов и переработчиков меда организации экспортных поставок.

Начинающие пчеловоды могут получить грант «Агростартап» в размере 3 млн рублей. Также предусмотрена субсидия в размере до 50% на закупку автоматизированных линий, оборудования для переработки и фасовки меда. Объединившись в кооператив, пчеловоды также могут получить государственную поддержку — грант до 30 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума в декабре 2020 года приняла закон о развитии пчеловодства.