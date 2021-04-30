Абакан, , 06:25 — REGNUM За сутки в Хакасии подтверждено 20 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 30 апреля в республиканском правительстве.

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С начала года в регионе выявлено 4803 носителя SARS-CoV-2, выздоровели 4435 человек. За сутки список выздоровевших пополнился девятью фамилиями.

В настоящее время в стационарах лечатся 97 ковид-пациентов, в том числе пятеро — на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля в Хакасии выявили 17 носителей коронавируса, выздоровели 33 человека.

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