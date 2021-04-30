Токио, , 06:25 — REGNUM Японская автомобильная корпорация Honda приостанавливает работу четырех своих заводов по производству мотоциклов в Индии в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой по коронавирусу нового типа, сообщает газета Nikkei.

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Уточняется, что заводы прекратят свою работу с 1 по 15 мая. При этом Honda продолжит выпуск автомобилей на индийской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее работу своих предприятий в Индии приостановила другая японская автопромышленная компания — Suzuki. Приостановка была связана не только с тяжелой ситуацией по коронавирусу, но и с перебоями поставок кислорода, который ушел в индийские больницы для оказания помощи больным COVID-19.

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