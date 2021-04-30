Первоуральск, Свердловская область, 30 апреля, 2021, 06:23 — ИА Регнум. В Свердловской области утром 30 апреля отмечается сильный снегопад. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Комаров ИА REGNUM Снегопад в Свердловской области 30 апреля 2021 года.

В частности, такие осадки были зафиксированы жителями города Первоуральска.

Отметим, в течение дня на Среднем Урале обещают небольшой дождь. Также вероятен ветер с порывами до 17 метров в секунду.