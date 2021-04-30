Кемерово, , 06:21 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв подписал постановление сокращенной рабочей неделе для работниц правительства региона. Документ опубликован на сайте областной администрации.

«В целях предоставления дополнительной возможности для воспитания и развития детей постановляю: установить в период с 1 июня по 31 августа 2021 года для работниц администрации правительства Кузбасса, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе принятых под опеку, попечительство, продолжительность рабочего дня в пятницу с 8:30 до 15:00 с сохранением среднего заработка», — говорится в постановлении.

Руководителям органов государственной власти региона, органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности также рекомендовано сократить рабочую неделю с сохранением среднего заработка в летний период для работниц, воспитывающих несовершеннолетнихдетей.