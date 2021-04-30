Улан-Удэ, , 07:17 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 37 172. Об этом утром 30 апреля сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходятся 19 809 случаев заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались три пациента с COVID-19 (всего умерли 846 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 296 больных. На амбулаторном лечении находятся 154 человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 35 876 (+35) человек. Общее число больных COVID-19 в регионе сократилось до 450 (-10) человек.

В реанимации остаётся 51 пациент в тяжёлом состоянии (25 — старше 65 лет). В том числе 21 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (11 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 70,3% — из 424 перепрофилированных коек занято 296.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Бурятии майские выходные рекомендовали провести на даче, избегая больших скоплений людей, нежелательных из-за угрозы коронавируса.

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