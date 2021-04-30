Милан, Италия, , 06:15 — REGNUM Milestone S.r.l. выпустила ещё один трейлер игры Hot Wheels Unleashed. Ролик был опубликован 30 апреля на YouTube-канале портала Gematsu.

В этот раз итальянские разработчики показали необычную и впечатляющую трассу Skyscraper, предполагающую «полёты» автомобилей на высоте небоскрёбов. Они также продемонстрировали шесть новых машин (всего в игре будет 60 транспортных средств).

Напомним, релиз Hot Wheels Unleashed запланирован на 30 сентября 2021 года. Игра выйдет на консолях PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК.

Читайте ранее в этом сюжете: Разработчики автосимулятора Hot Wheels Unleashed показали игровой процесс