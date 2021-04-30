Порт-оф-Спейн, , 06:09 — REGNUM Власти Тринидада и Тобаго решили ужесточить ряд ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба главы правительства страны.

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В частности, власти распорядились закрыть развлекательные заведения, бары, кинотеатры, спортзалы, салоны красоты и местные достопримечательности. При этом полицейским выдали полномочия проводить обыски в жилых домах, если поступит информация о нарушении ограничений. Такой жесткий карантинный режим продлится в Тринидад и Тобаго до 23 мая.

К настоящему времени в Тринидад и Тобаго подтверждено более 10 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в республике скончались 163 человека.