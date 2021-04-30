Москва, , 07:21 — REGNUM В Нагорном Карабахе военнослужащие российского миротворческого контингента провели разминирование сельскохозяйственных угодий вблизи посёлка Пирджамал, расположенного в Аскеранском районе Нагорного Карабаха. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Во время боевых действий на окраине посёлка находились военные позиции, что привело к невозможности для местных жителей возобновить сельскохозяйственные работы из-за опасности подорваться на оставшихся с тех пор различных боеприпасах. К настоящему времени российские сапёры полностью очистили от них территорию сельхозугодий.

«Всего с 23 ноября 2020 года от неразорвавшихся боеприпасов военнослужащими подразделения гуманитарного разминирования очищено 2051 га территории, 625 км дорог, 1721 здание, в том числе 30 социально значимых объектов», — говорится в сообщении военного ведомства.

Всего было обнаружено и обезврежено 25 600 взрывоопасных предмета — артиллерийских снарядов, мин и других.

Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте. Остальные вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне Баллыджа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нагорный Карабах прибыла пятнадцатая колонна Центра гуманитарного реагирования с 420 тоннами гуманитарного груза, предназначенного для жителей Кельбаджарского района.

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