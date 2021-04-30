Нью-Йорк, США, , 06:01 — REGNUM Потоковый сервис Peacock заказал производство мистического сериала «Девушка в лесу» (Girl in the Woods). Об этом 30 апреля сообщает портал Comicbook.

В основу шоу из восьми эпизодов лягут короткометражные фильмы студии Crypt TV. В качестве режиссёра пилотного эпизода и ещё трёх серий выступит Кристен Риттер. Остальные будет снимать Джейкоб Чейз («Давай поиграем»), сценарий напишет Кейси Моддерно («Позор»).

Действие сериала «Девушка в лесу» будет происходить на территории тихоокеанского Северо-Запада США. По сюжету, молодая девушка сбегает из таинственного поселения, члены которого оберегают мир от монстров, спрятанных за некой секретной дверью в лесу.

Напомним, Кристен Риттер исполнила главную роль в сериале Marvel и Netflix «Джессика Джонс». Зрители также знают её по роли Джейн Марголис в сериале «Во все тяжкие» и картине «Путь: Во все тяжкие. Фильм».

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