Кишинёв, , 05:56 — REGNUM Переговоры Молдавии по закупке вакцины от COVID-19, созданной британско-шведской фармкомпанией AstraZeneca, находятся на заключительном этапе. Об этом заявила молдавский президент Майя Санду 29 апреля в интервью телеканалу Pro TV.

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По ее словам, в ближайшее время в республику должно поступить достаточное количество указанного препарата, что позволить нарастить масштабы прививочной кампании в следующие три месяца.

Санду пообещала, что также получит вакцину AstraZeneca, когда она будет доступна для населения Молдавии.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля Всемирный банк одобрил выделение Молдавии кредита в размере €24,8 млн на закупку вакцин от коронавирусной инфекции.

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