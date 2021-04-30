Благовещенск, , 05:53 — REGNUM В Приамурье, по данным портала стопкоронавирус. рф, за последние сутки скончались ещё два пациента с коронавирусом. За весь период пандемии, по состоянию на 29 апреля, жертвами COVID-19 в области стали уже 279 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации регионального управления Роспотребнадзора, за последние 24 часа в Приамурье выявили ещё 13 случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 11). За всё время инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 22 287 жителей области.

Из всех вновь выявленных носителей коронавируса восемь человек болеют ОРВИ, ещё пять — пневмонией.

За весь период пандемии в Приамурье провели уже более 914 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию, в том числе за последние сутки — 1866.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев продлил ограничительные меры по коронавирусу по 31 мая включительно.