Хабаровск, , 05:55 — REGNUM В Хабаровске определён новый подрядчик, который достроит дамбу в южной части города — в Центральном районе. На сегодняшний день дамба готова на 78%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 апреля в пресс-службе правительства региона.

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Предыдущий подрядчик нарушил условия госконтракта и отношения с ним были прекращены в мае 2020 года.

Дамба вместе с батопортом, который уже полностью готов к установке, защитит 16 улиц Хабаровска от затопления. Протяженность сооружения — 5,5 км, площадь защищаемых земель — 300 га. Общая стоимость дамбы составляет более 3 млрд рублей. Новому исполнителю предстоит завершить работы на сумму почти 500 млн рублей.

Полностью завершить работы планируется к концу 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Менделеева Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края в круглосуточном режиме идёт строительство защитной дамбы. Общая протяженность гидротехнического сооружения составит более 17 км.