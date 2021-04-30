Вашингтон, , 05:44 — REGNUM Nvidia объявила, что её новые драйверы видеокарт получат обновлённый ограничитель майнинга для GeForce RTX 3060. Об этом 30 апреля сообщил портал Wccftech.

Издание обратило внимание читателей, что драйвер, конечно, ограничит производительность в майнинге на 50%, но реальным майнерам это никак не помешает, поскольку у них всё и так хорошо работает и им нет смысла обновлять драйвера. При этом половины своего скромного дохода лишатся геймеры, которые используют свои видеокарты для майнинга лишь периодически.

Ранее СМИ сообщили, что в июне Nvidia начнёт выпускать видеокарты серии GeForce RTX 3000 с улучшенной защитой от майнинга (Lite Hash Rate). Ожидается, что поставки процессоров GAxx2 производителям начнутся в середине мая 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа дата начала продаж видеокарт Nvidia RTX 3080 Ti