Бишкек, , 05:41 — REGNUM По меньшей мере 13 жителей Киргизии погибли в результате вооруженного конфликта на киргизско-таджикской границе, 30 апреля сообщает пресс-служба министерство здравоохранения и социального развития республики.

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Еще 134 человека пострадали. Ранее минздрав Киргизии сообщал о 46 пострадавших. В Бишкек из больниц Баткенской области в ночь на 30 апреля были доставлены 25 человек. Состояние двоих из них крайне тяжелое.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба МИД Киргизии объявила, что киргизская и таджикская стороны обязались прекратить огонь на границе с 20:00 (по местному времени) 29 апреля, а также договорились о совестном патрулировании и наблюдении за ситуацией.

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