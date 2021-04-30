Сеул, , 07:34 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин 30 апреля сделал вторую прививку от COVID-19 вакциной AstraZeneca — на несколько недель раньше положенного после первой прививки срока. Об этом сообщает администрация президента.

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Опережение графика вакцинации было вызвано необходимостью в конце мая присутствовать в Вашингтоне на встрече с президентом США Джо Байденом.

Отмечается, что первую дозу препарата Мун Чжэ Ин получил 23 марта в своей районной поликлинике, завершающая планировалась на вторую половину мая. Вторая доза вакцины AstraZeneca по инструкции должна вводиться через 8−12 недель после первой. Сокращение этого периода допускается только в случае острой необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча главы Белого дома Джо Байдена и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина состоится 21 мая в Вашингтоне.

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