Тяньцзинь, Китай, , 05:38 — REGNUM Объем внешней торговли города центрального подчинения Тяньцзиня на севере Китая вырос на 17,5% в годовом исчислении до 184,9 млрд юаней (около $28,5 млрд) в первом квартале этого года, сообщили 28 апреля в таможне Тяньцзиня.

Импорт города вырос на 5,7% в годовом исчислении до примерно 105 млрд юаней, а экспорт вырос примерно до 80 млрд юаней, что на 37,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Импорт сельскохозяйственной продукции, а также механической и электротехнической продукции продемонстрировал высокие показатели, составив соответственно 38,3% и 42,6% от общего объема импорта города в первом квартале.

Экспорт трудоемких товаров, включая текстиль, мебель, пластмассовые изделия, а также механические и электрические изделия, продолжал демонстрировать устойчивый рост.

Импорт и экспорт Тяньцзиня с его основными торговыми партнерами, такими как Европейский Союз, Соединенные Штаты, Республика Корея и Япония, расширились, а внешняя торговля со странами «Пояса и пути» выросла на 9%.