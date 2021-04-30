Новосибирск, , 05:36 — REGNUM По предварительным данным, отопительный сезон в Новосибирске завершится 5 мая 2021 года. Дата обозначена в рабочем документе, который начали получать управляющие компании города.

«Это не постановление мэрии. Это рабочий документ с планируемой датой. Мы опираемся только на факт соблюдения климатической нормы, — рассказал «НГС Новостям» пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов. — Нам гидрометцентр может выдать похолодание со снегом, и не будет окончания отопительного сезона».

Напомним, что решение о прекращении отопительного сезона принимается, когда в течение пяти дней средняя температура держится выше +8°C.

В 2020 году отопительный сезон в Новосибирске завершился 23 апреля.