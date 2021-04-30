Пекин, , 05:34 — REGNUM Ожидается, что Китай будет потреблять 16,44 млн тонн сахара в 2030 году, в то время как импорт сахара, вероятно, будет находиться на относительно высоком уровне в период 2021—2030 годов, сообщает агентство Синьхуа.

Общий объем производства сахара в стране, по прогнозам, достигнет 11,35 млн тонн к 2030 году благодаря увеличению посевных площадей и урожайности на единицу продукции, говорится в докладе, составленном в рамках программы Министерства сельского хозяйства КНР.

Учитывая разрыв в местном производстве и спросе на сахар, а также разницу в ценах между отечественным и иностранным сахаром, ожидается, что импорт сахара в Китай будет расти в среднем на 5,8% в год и достигнет 5,52 млн тонн в 2030 году.

Темпы роста потребления сахара в Китае оцениваются в среднем на уровне 0,9% в период 2021—2030 годов на фоне роста объемов потребления альтернативных сахару продуктов и осведомленности населения о здоровье, говорится в докладе.