Исламабад, , 05:32 — REGNUM Авиарегулятор Пакистана рассматривает возможность запрета внутренних перелетов на период с 5 по 20 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

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Соответствующую меру планируют ввести на период праздника Ураза-Байрам чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции в стране. Также в Пакистане не исключают запрета междугородних автобусов. Кроме того, пакистанские власти закажут около 6 тыс. кубометров кислорода для системы здравоохранения страны.

По последним данным, в Пакистане с начала пандемии выявили 815 711 случаев заражения коронавирусом нового типа. Уже 708 193 пациента выписались из медучреждений с выздоровлением, еще 17 680 с болезнью не справились и скончались.