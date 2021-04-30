Приштина, , 18:05 — REGNUM Глава Косово Вьоса Османи провела онлайн-конференцию с министром Великобритании по делам добрососедства с Европой и Америкой Венди Мортон. Британка поздравила Османи с избранием на пост президента Косово.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик подчеркнула, что Великобритания остается стратегическим союзником республики Косово, и что Косово будет активно стремиться к углублению двусторонних отношений в сферах политики, торговли, национальной безопасности и обороны, а также культуры и образования.

Османи назвала обеспечение вакцин против COVID-19 приоритетом властных институтов края, наравне с созданием рабочих мест и установлением верховенства права, и обратилась к Великобритании с просьбой о помощи в обеспечении поставок вакцин для граждан Косово, отметив, что Великобритания, в которой была изобретена одна из вакцин от коронавируса — т.н. вакцина Оксфорд производства компании AstraZeneca, является одним из мировых лидеров по вакцинации населения.

Министр Мортон пообещала Косово поддержку, однако о конкретных заявлениях по вакцинам не сообщается.

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