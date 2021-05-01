Приштина, , 04:31 — REGNUM Международная организация Freedom House в отчете «Страны в переходном периоде 2021» отметила, что в Косово, впервые за последние пять лет, отмечается снижение уровня демократии.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, уровень демократии в Косово по шкале от 1 до 7 снизился с 3,18 в 2020 до 3,14 в 2020 году.

Глава Демократического института Косово Исмет Крюэзиу считает, что спад уровня демократии связан с противоречием между целями построения демократии и государствостроительства. Бывший премьер-министр края Байрам Косуми объяснил это более приземленно — отсутствием должной подотчетности государственных институтов, крайней хрупкостью системы правосудия.

Косуми подчеркнул первоочередную необходимость веттинга — проверки работников системы правосудия на связи с преступностью.

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