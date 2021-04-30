Пекин, , 05:25 — REGNUM Телекоммуникационная отрасль Китая зафиксировала более быстрый рост выручки в первом квартале года, свидетельствуют официальные данные, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая, совокупная промышленная выручка выросла на 6,5% в годовом исчислении до 360,1 млрд юаней (около $55,46 млрд) в 1 квартале, что на 4,7 процентных пункта выше роста в первом квартале прошлого года.

По данным министерства, к концу марта три телекоммуникационных гиганта Китая — компании China Telecom, China Mobile и China Unicom имели совокупно 1,6 млрд пользователей мобильных телефонов, а число абонентов 5G достигло 285 миллионов человек.