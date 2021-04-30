Пекин, , 05:22 — REGNUM Один из крупнейших кредиторов Китая China Merchants Bank сообщил о росте чистой прибыли на 15,18% за первые три месяца 2021 года, сообщает агентство Синьхуа.

Согласно последнему отчету о прибылях и убытках компании, поданному на Шанхайскую фондовую биржу, за этот период банк получил 32,02 млрд юаней (около $4,93 млрд) чистой прибыли, причитающейся акционерам.

Выручка компании составила 84,75 млрд юаней, увеличившись на 10,64% в годовом исчислении.

К концу марта коэффициент неработающих кредитов банка снизился на пять базисных пунктов по сравнению с концом прошлого года до 1,02%, в то время как коэффициент покрытия резервов вырос на 1,2 процентных пункта до 438,88%

Совокупные активы кредитора составили 8,66 трлн юаней, что на 3,63% больше, чем в конце прошлого года. Акции China Merchants Bank закрылись в пятницу на 1,31% выше, по цене 53,3 юаня каждая.