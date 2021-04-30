Лос-Анджелес, США, , 05:18 — REGNUM Disney дал «зелёный свет» производству комедийного сериала про суперзлодеев с рабочим названием «Эми из Амарилло». Об этом 30 апреля сообщил портал Deadline.

По сюжету шоу, в центре повествования будет находится семья, проживающая в городе Амарилло (штат Техас, США). Из-за конфликта с «Лигой злодеев» её члены вынуждены скрываться, опасаясь ликвидации.

Главную роль в шоу исполнит актриса Изабелла Паппас («Ищущая Элис»). Компанию на съёмочной площадке ей составят Люси Дэвис («Леденящие душу приключения Сабрины», «Зомби по имени Шон»), Джеймс Патрик Стюарт («Вкус романтики») и Патриция Белчер («Кости»).

Ранее ИА REGNUM сообщило, что студия Marvel может выпустить как минимум три сезона сериала Marvel «Локи». Премьера шоу запланирована на 11 июня 2021 года.

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